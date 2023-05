(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - La segretaria del Pd, Elly, ha avuto oggi undicon glidi, insieme al responsabile Esteri nella segreteria Pd, Peppe Provenzano, e al responsabile per gli Italiani all'estero Luciano Vecchi. Per ilera presente l'Ambasciatore Bernardo Luís De Carvalho Futscher Pereira, per lal'Ambasciatrice Abeer Odeh.

Avete Giove, fatevi largo ora in un nuovo ambiente con spirito critico e ironia, prendete in... Magnifica posizione per trovare nuove energie fisiche,d'amore. Alla (ri) scoperta dell'...che a oggi detta linee guida contro cui è montata una protesta generale , e si moltiplicano, riunioni tecniche e confronti per arrivare a una proposta e stretto. Le ipotesi di modifica ...Soli: per oggi prenderete una pausa dai social o dalle app di, non siete motivati a ... Inizialmente con questa persona parlerete in modo amichevole ma neldi poco scatterà l'attrazione. ...

Pd: giro di incontri Schlein con ambasciatori Portogallo e Palestina Gazzetta di Reggio

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha avuto oggi un giro di incontri con gli ambasciatori di Portogallo e Palestina, insieme al responsabile Esteri nella segreteria Pd, Pe ...Intanto continuano le eco della tappa di ieri quando il Giro è arrivato a Viareggio ... finire mai – commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro – Dai primi timidi incontri a Milano, alla conferma della ...