Patteggiamento Juventus | spunta la data | “C’è qualcosa di strano in FIGC”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il noto giornalista non ha dubbi suldella. Addiritturauna presuntain cui si farà tutto. Ecco svelati i dettagli che i tifosi della Vecchia Signora attendevano da tempo La vittoria contro la Cremonese ha consolidato il secondo porto in classifica in casa. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...ragionamento del giornalista - servirà a capire la sanzione della CFA e permetterebbe alla società di decidere su un eventuale. Questo però non dovrebbe servire a 'salvare' la......Calciomercato.itLa situazione più eclatante è naturalmente quella che sta coinvolgendo la, ... al netto di un possibileche non eviterebbe decisioni di una certa rilevanza. In ...e Serie B per la, c'è chi prevede un futuro inquietante per la società bianconera: 'Ipotesi retrocessione è reale'. Nel posticipo domenicale contro la Cremonese è arrivata l'...

Patteggiamento Juventus: ecco l’indizio che ribalta la sentenza CalcioMercato.it

La Juventus sulla carta è sicura dell'Europa League, consolida un posto Champions, ma sulla sua stagione stanno per arrivare i colpi della giustizia targati Chinè e Ceferin.Qui parliamo solo del campo. Tribunali e sentenze e i patteggiamenti che verranno, possono aspettare. Sul campo, come piace dire ad Allegri, ma solo quando e come vuole Allegri, che anche prima di Siv ...