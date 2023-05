Mantenere il software aggiornato : è fondamentale inoltre mantenere il software dei client di posta elettronica e dei sistemi operativi aggiornati con le ultimedie gli ultimi ...... ma andava abilitata manualmente; sembra che ora Google abbia iniziato il roll - out sul canale stabile - ci sono riscontri positivi su un Pixel 7 aggiornato alledidi maggio e con ......che stanno arrivando dagli utenti di Windows 11 che hanno installato gli aggiornamenti di...sui protocolli L2TP/IPsec sono diventate inesorabilmente lente dopo l'applicazione delledi ...

Patch di sicurezza per alcuni Samsung e una comoda novità per Galaxy S23 TuttoAndroid.net

Il malfunzionamento, sembrerebbe causato dalle patch di sicurezza rilasciate a partire da aprile e protratti anche nell’aggiornamento cumulativo di maggio. Microsoft sembrerebbe a conoscenza del ...Non sappiamo cosa risolva la recente patch di Intel, ma la cosa certa è che per fortuna non si tratta di sicurezza.