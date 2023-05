Patatine CHAZZ al gusto pene | le abbiamo assaggiate | ecco di che sanno

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Lealsono diventate virali e leper condividere con voi questa esperienza. Di che? Di sicuro nondi pisello come promettono le scritte sul sacchetto, ma possiamo dirvi che sono chips molto speziate. L’odore, con un po’ di fantasia, è la cosa che più si avvicina a quella di un membro maschile, ma è decisamente più speziato, rispetto a quello del sesso. Ma scopriamo altri dettagli sullo snack più curioso e sexy dell’estate. Eravamo un po’ timorosi all’idea di aprire il sacchetto delleDick Flavour – Jungle Edition tanto cheaspettato il momento giusto per farlo, per essere più recettivi, concentrati ed “aperti” nei confronti di questa novità “vietata ...

Tutti a frignare per il Mercato Coperto che non c'è più: gli ex nerchiuti della Lega perché, oddio, ci sono le patatine pussy-pussy (il comune manda pure i vigili urbani in avanscoperta, manco la Dc e ...