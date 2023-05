Parigi | la Tav e il pessimo giornalismo

Leggi su butac

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Sul Fatto Quotidiano del 12 maggio è apparso un articolo a firma Gianni Barbacetto dal titolo:ribadisce: Tav inutile. E Salvini attacca Macron L’articolo usa come fonte un altro articolo che arrivava da La Repubblica, che l’11 maggio, con la firma di Diego Longhin, titolava: “Tav troppo cara”:gela l’Italia e rinvia la sua tratta a dopo il 2043 A Barbacetto sarebbe bastato cercare un po’ online per trovare articoli come quello dell’ANSA, sempre dell’11 maggio. ANSA che dopo l’articolo di Repubblica e le lamentele di Salvini – che avrebbe a sua volta potuto chiedere per via ufficiale al ministro dei Trasporti invece che dedicarsi al vittimismo giornalistico tipicamente italiano – si era subito occupata di chiedere al ministro dei Trasporti francese una delucidazione in merito. E il chiarimento era stato pubblicato lo stesso 11 maggio, ...