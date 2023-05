Paolo Contini | il parroco abusato a 14 anni in seminario denuncia il frate pedofilo | “Ho le prove”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nella chat della parrocchia di Abbasanta, Ghilarza e Norbello, (Oristano), è comparsa una confessione tanto inaspettata quanto agghiacciante, e a farla è stato Don. Il sacerdote ha rivelato ai fedeli di essere stato vittima di abusi sessuali da parte dinegliin cui frequentava ilminore dei francescani. “Normalmente sono io che ascolto le vostre confessioni, ma ho deciso di mettermi a cuore aperto davanti a tutti voi”, ha esordito il religioso, raccontando la terribile esperienza, e il ricordo che ne conserva, come ha riportato La Nuova Sardegna. Avevo 14quando l’incubo ebbe inizio, e perho dovuto subire inaudite violenze. In seguito alla mia prima, il ...

