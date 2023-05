Paolo Bonolis in una situazione disperata | È successo qualcosa di terribile nelle ultime ore

Sulla scrivania del neo - ad Roberto Sergio e del futuro direttore generale Giampaolo Rossi gli altri nomi suggeriti per il post - Fazio sono due: Massimo Giletti e. Il ritorno in Rai ...I vip presenti a San Siro Tanti vip presenti sugli spalti, da Amadeus al presidente della Uefa Aleksander Ceferin passando per Tananai, Nicola Savino e, oltre ad alcuni ex della sfida ...E' unperfettamente calato nel clima euroderby quello che intervistato a 'La politica nel pallone' su Rai Gr Parlamento dice la sua su Inter e Milan . La frase più velenosa, però, è su un ...

Paolo Bonolis, le rose rosse del papà fioriscono bianche. Sonia Bruganelli: «Quest’anno vuoi di nuovo dirci qu leggo.it

Nel frattempo, in Rai è caccia al successore dello storico presentatore di Che tempo che fa. Considerato che Paolo Bonolis ha un target molto diverso ed è blindato da Mediaset, l’idea che si sta ...Autore Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anc ...