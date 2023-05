Pallavolo | Modena | ingaggiato lo schiacciatore Juantorena per la prossima stagione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023), 17 mag. - (Adnkronos) - Osmanyfarà parte del reparto schiacciatori diVolley per la2023/2024. Lo rende noto il club emiliano con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Nato a Cuba ma naturalizzato italiano,fa ritorno in Italia dopo aver due giorni fa conquistato da assoluto protagonista il Campionato turco con la maglia dello Ziraat Bankasi. Nell'incredibile palmares difigurano, fra gli altri trofei, 6 Campionati Italiani, 6 Coppe Italia, 3 Champions League e 5 Mondiali per Club. Osmanyè stato a lungo capitano della nazionale italiana, per la quale ha giocato fino alle Olimpiadi di Tokyo, e con la quale ha conquistato lo storico argento di Rio 2016.