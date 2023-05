Pallanuoto femminile | Serie A1 2023 | L’Ekipe Orizzonte è campione d’Italia per la 23ma volta!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Per lavolta nella storia Catania si fregia del tricolore: laScudetto dellaA1 2022-disi chiude sul 3-1 per, che oggi sfrutta il match point casalingo e batte a Catania la SIS Roma per 8-6 in gara-4. Le etnee fanno doppietta dopo la vittoria della Coppa Italia. Partita a lungo in equilibrio, col primo quarto chiuso sul 2-2, poi la SIS Roma arriva in vantaggio sul 3-4 a metà gara. Nel terzo tempo tripletta di Leone per le etnee e doppietta di Andrews (4 gol in tutto) per le capitoline e si arriva agli ultimi otto minuti sul 6-6. A spezzare l’equilibrio nell’ultimo quarto è l’eterna olimpionica Tania Di Mario, già decisiva in gara-2 con la trasformazione di un rigore pesantissimo, che a 44 ...