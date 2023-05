Pallamano | la Jomi Salerno è Campione d’Italia Ancona | “Abbiamo dato tutto”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti All’undicesima finale scudetto della sua storia laconquista per la nona volta il titolo di. Una fantasticaottiene il successo su Erice in gara 3 e manda in visibilio una Palumbo infuocata per l’ultimo atto della stagione. La vittoria premia la squadra allenata da Francescodopo una stagione per ampi tratti condotta e poi chiusa da prima in classifica. È laad aprire le marcature con Ilaria Dalla Costa che sblocca il risultato a 2 minuti dall’inizio del match. Alla Palestra Palumbo è una gara che si avvia all’insegna dell’equilibrio, con le salernitane intenzionate a non buttar via quanto fatto in gara 2 e le siciliane, invece, determinate a rimettere in campo la ...