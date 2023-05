Padre Puglisi | le iniziative a 10 anni dalla beatificazione

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023) e a 30 dall’uccisione: Tre contributi allo studio della Fondazione Ghenie Chapels per i ragazzi delle scuole di Brancaccio Nel giorno in cui si celebrano i primi diecidelladi, saranno resi noti i nomi dei ragazzi di Brancaccio premiati all’interno del progetto che ha posto loro tanti interrogativi su giustizia, legalità, libertà e pace. Termini non necessariamente autonomi, anzi, strettamente legati tra loro che trovano proprio in don Pino un esempio di forza. L’iniziativa è stata pensata e voluta da Alessandra Borghese, presidente della Fondazione Ghenie Chapels, che ha coinvolto il liceo per le Scienze umane e linguistico “Danilo Dolci” (classi V), il Liceo scientifico “Ernesto Basile” (classi V) e l’Istituto comprensivo statale “Pino ...