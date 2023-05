Overwatch 2 | Campagna sostituita dalle Missioni Stagionali

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Blizzard Entertainment ha di recente condiviso con entusiasmo la tabella di marcia per i prossimi mesi di2, offrendo ai fan un’anteprima di ciò che li attende nel tanto atteso sequel. Tra le novità annunciate, spicca l’introduzione dellePvE (giocatore contro ambiente) durante la sesta stagione, prevista per la metà di agosto fino all’inizio di settembre. Tuttavia, è importante sottolineare che questenon rappresentano la precedente “Modalità Storia” presentata insieme al gioco nel 2019, poiché questa è stata cancellata e non fa più parte dei piani degli sviluppatori. La Modalità Storia di2 è stata cancellata La sesta stagione di2 offrirà invececooperative che si immergono nella trama del gioco. Sebbene i ...

Overwatch 2: Blizzard ha fatto grossi tagli alla campagna, ecco quando arriverà Everyeye Videogiochi

