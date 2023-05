Overshoot Day | una definizione Cosa significa per il nostro pianeta? I dettagli

Uno dei giorni più tristi e drammatici di ogni anno è appena trascorso. Ieri è stato il nostro. Ma di cosa si tratta E per quale (assurdo) motivo nessuno ne parla Scopriamolo insieme. L'isola di spazzatura non vi basta Perfetto, poiché ne parlano in pochi, eccovi l'ennesima ...Già oggi, secondo le stime, l'Italia è in debito con il Pianeta per tutta la restante parte del 2023. Ieri il giro di boa, da oggi siamo oltre il consentito: l'argomento è l'2023 , in altri termini il giorno in cui ogni Paese inizia a chiedere all'ecosistema più di quanto può dare senza conseguenze . Chiamatelo sovrasfruttamento o come preferite, resta il ...... le origini e l'ascesa di una "lady di ferro vestita di nero" Fiorello - show sul caso Fabio Fazio: "C'è uno bravo Mandiamolo via": Oggi l'Italia finisce le sue risorse per il 2023 ...

