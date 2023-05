Ottimismo su debito Usa spinge Wall Street. Chiusura timida per le Borse Ue

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Pesano anche i timori per gli effetti delle politiche monetarie sull'economia globale.Inflazione in Europa al 7% in aprile. Il dollaro in salute ai massimi da un marzo sull'euro

Accelerano gli indici a Wall Street, grazie all'sulle trattative a Washington per alzare il tetto deled evitare il default degli Stati Uniti. "Un default sarebbe catastrofico. Sono fiducioso che troveremo un accordo, nessuno vuole ......in salute ai massimi da marzo sull'euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Prese tra il nodo del... Vivace invece nella parte finale della seduta Wall Street grazie al maggioresul ...Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, continuerà i colloqui con i leader del Congresso sul tetto delnel corso della settimana. News positive per le banche regionali statunitensi , dopo ...

Le Borse di oggi, 17 maggio. Ottimismo sul tetto al debito Usa ma i listini restano cauti. Il Giappone va più forte delle ... la Repubblica

Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso in rialzo di 409 punti, o dell’1,2%, mentre l’ S&P 500 è salito dell’1,2% e il NASDAQ Composite dell’1,3%.Pesano anche i timori per gli effetti delle politiche monetarie sull'economia globale.Inflazione in Europa al 7% in aprile. Il dollaro in salute ai massimi da marzo sull'euro ...