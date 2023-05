Osimhen primo obiettivo del Chelsea | le ultime dall’Inghilterra

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il quotidiano inglese The Guardian fa sapere che l’attaccante del Napoli Victorsarebbe ildel. Ilvorrebbe portare in casa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Commenta perNon solo, che attirerà offerte ben superiori ai 100 milioni nel corso dell'estate: il Napoli rischia seriamente di perdere anche Kim Min - Jae a prescindere da quelli che saranno gli ...Calciomercato Napoli - Il Chelsea prepara un'offerta alta per Victordel Napoli , a scriverlo è The Guardian che sottolinea come sia 'Mauricio Pochettino desideroso di portare un attaccante quando assumerà la carica di allenatore quest'estate'. Come scrive il ......e Fabian Ruiz acquistando giocatori come Kim e Kvaratskhelia che si sono aggiunti ai varie ... Ilè Mateu Alemany, ormai nuovo ds dell'Aston Villa, a cui si è appena aggiunto Jordi Cruyff. ...

The Guardian - Il Chelsea prepara l'offerta per Osimhen: è il primo ... CalcioNapoli24

Stando a quanto riportato dal The Guardian, portale inglese, il Chelsea avrebbe messo nel mirino Victor Osimhen, attaccante del Napoli, considerato il primo obiettivo per Mauricio Pochettino, nuovo al ...Primi problemi per il Napoli campione d’Italia ... e che tanti frutti positivi ha portato alla squadra e al calcio italiano. Kim e Osimhen via da Napoli De Laurentiis cerca i sostituti Salvo ...