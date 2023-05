...cronaca che hanno riguardato i plantigradi inAlto - Adige e in particolare la morte del runner Andrea Papi ad aprile hanno sollevato non solo un dibattito sulla convivenza tra umani e, ...... ha aggiunto che gli spray "sono usati in diversi Paesi in aree con presenza diper evitare l'... Il tema è ovviamente molto sentito in: lo spray al peperoncino si trova in libera vendita ...... ha aggiunto che gli spray "sono usati in diversi Paesi in aree con presenza diper evitare l'... Il tema è ovviamente molto sentito in: lo spray al peperoncino si trova in libera ...

Orsi in Trentino, via libera del Viminale all'uso dello spray da parte della Guardia forestale la Repubblica

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Ciriani, al posto del collega Piantedosi: "Così avviene già in molti Paesi dove vivono i ...Uno spray anti-orso ai forestali. I casi di cronaca che hanno riguardato i plantigradi in Trentino Alto-Adige e in particolare la morte del runner Andrea Papi ad aprile hanno sollevato non solo un ...