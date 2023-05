Ornella Vanoni fa una rivelazione sconvolgente | Non potrò più cantare

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Oggi Notizie La regina della musica italianafa un annunciosulla sua salute che ha mandato in crisi i suoi fan. Con il suo carattere forte e determinato,ha deciso di fare una pausa a causa di alcuni problemi fisici che sta manifestando. Scopri di più su quale sia la decisione presa dalla cantante e quando potremo rivederla sul palco. Di cosa parla questo articolo...annuncia una pausa dovuta a problemi fisici È una delle cantanti più apprezzate della musica italiana È conosciuta per il suo carattere forte e determinato Ha un seguito sui social network grazie alle sue frasi iconiche Non è chiaro quando tornerà sul palcoè una delle icone della musica italiana, una leonessa dal ...

Philippe Donnet, Gianna Fratta, Jeff Koons, Francesco Montorsi, Giuseppe Tornatore,e Lorenzo Viotti: sono queste le sette personalità che riceveranno il Premio Galileo 2000 , la cui 19esima edizione, la prima sotto la presidenza di Antonio De Virgiliis, è stata ...E come Marracash , in corsa come Personaggio dell'anno insieme ad Alessandro Michele , Chiara Bersani ,, Paola Egonu , Paola Turci & Francesca Pascale , e Samantha Cristoforetti . ...... il punto più alto raggiunto dalla ricerca brechtiana di Giorgio Strehler , portata in scena al Piccolo Teatro, mentre i veri bohémien rammenteranno le Canzoni della Mala di(che ...

Premio Galileo 2000 a Giuseppe Tornatore, Ornella Vanoni e Jeff ... InToscana

Presentata la 19a edizione, la prima sotto la presidenza di Antonio De Virgiliis. Cerimonia venerdì in Palazzo Vecchio.Tra i premiati anche Philippe Donnet, Gianna Fratta, Francesco Montorsi e Lorenzo Viotti. La cerimonia si terrà a Palazzo Vecchio il 19 maggio ...