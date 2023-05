(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - "E' impensabile che un medico possa fare diagnosi solo guardando la Tac, che consideri la terapia come l'unica soluzione del problema 'malattia', senza considerare il disagio che c'è dietro, per il quale il paziente si rivolge a lui, a noi. Il tempo di comunicazione è tempo di cura: lo dice il nostro Codice deontologico, lo dice ora anche la legge, Eppure oggi il medico è costretto a fare una visita in 15. Le cose devono, a partire dalla formazione". Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale deglidei, Filippo Anelli, intervenendo questa mattina a Bari al XXIV Convegno nazionale di Pastorale della Salute Cei. In apertura del suo discorso, Anelli ha voluto ricordare la figura di Eleonora Cantamessa, la dottoressa travolta e uccisa 10 anni ...

...professionali o associazioni differenti e per il 2023 in particolare da 30 iscritte all'Ordine deiligure - a decretare il vincitore, sulla base della terna delle finaliste indicata ...... Donazioni, Polizze RC Professionale, Car, Fideiussioni, Istituti di Vigilanza. Heca, inoltre, si distingue per l'offerta di servizi B2B per banche, associazioni eprofessionali come: ...... Messi sotto procedimento deglidei; Umiliati dai Burioni, che negando - chissà se davvero liberi da condizionamenti o pressioni - le cure precoci, li hanno infangati; Distrutti ...

Sanità: Ordini medici, 'costretti a visite di 15 minuti, serve cambiare' Tiscali Notizie

Le cose devono cambiare, a partire dalla formazione". Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, intervenendo questa mattina a Bari al XXIV ...Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - "E' impensabile che un medico possa fare diagnosi solo guardando la Tac, che consideri la terapia come l'unica soluzione del problema 'malattia', senza considerare i ...