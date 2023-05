Ordine | «Il Milan aveva il destino segnato! L’Inter tifi Real Madrid»

(Di mercoledì 17 maggio 2023)ha parlato del derby di Champions League fra Inter e, che ha decretato il passaggio dei nerazzurri in finale. Il giornalista di fede rossonera poi consiglia i tifosi interistiSEGNATO ? In collegamento su Tutti Convocati, Franconon era fiducioso sul sul: «Se finisce 2-0 la gara di andata, risultati di lusso per le occasioni create dal, ilsi capiva che era ormai segnato. La partita avrebbe avuto un sussulto in più se una delle due occasioni di Brahim Diaz e Leao fosse andata in rete. Ilha fatto due fiammate, l’unico cambio rispetto all’andata è che è partito meglio invece di avere un approccio passivo. Ma ha fatto quelle due cose lì e stop. Inzaghi? Dice chi c’era e chi non c’era, lo stesso ...

Leggi Anche Salvini associa l'alluvione in Emilia - Romagna alla sconfitta del. Poi cancella ... Con la necessità, inoltre, di concentrare parte delle forze dell'e dei soccorsi nella ...... ma allo stesso tempo era impensabile immaginare un, a 22 punti dal Napoli capolista, a ... Ma la dirigenza rossonera ha avuto, comunque, il tempo e il modo per rimettere le cose ine di ...Andiamo per. Djokovic - Rune, ecco quello che è successo Partiamo dal serbo, che contro ... in tutto questo, era a Milano per vedere la semifinale di ritorno tra Inter eche ha mandato la ...

Ordine: "Impresa Inzaghi, ma per Pioli non è una briciola!" Radio Rossonera

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mag - I listini europei arrivano in ordine sparso all'appuntamento con la meta' seduta, mentre gli investitori si mantengono prudenti in attesa di novita' ...Un agente delle forze dell’ordine che ha lavorato al Cpr di Milano ha denunciato le condizioni disumane in cui sono costrette a vivere le ...