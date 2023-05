Ordine | «Fino a quando sarà guidato da De Laurentiis | il Napoli avrà futuro»

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il giornalista de Il Giornale, Franco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RadioCentrale.ha parlato del Milan e del. Sul Milan: «sbagli la prima, nove su dieci non riesci a recuperare con la seconda. Il Milan avrebbe potuto riaprirla se Diaz e Leao nelle loro occasioni avessero fatto gol. Il confronto è stato impari per diversi motivi: innanzitutto, l’Inter ha una rosa molto più strutturata, il Milan è arrivato a maggio con le pile scariche e infine, così come accaduto acon Osimhen e i due squalificati, c’è stato Leao al 15-20% e Bennacer. Simone Inzaghi è stato “spettinato”, “sputtanato” e criticato dai suoi tifosi, nonché in orbita dirigenziale a causa delle 11 sconfitte in campionato, adesso non dovrebbero salire sul carro del vincitore. ...

... che in poche ore ha fatto salire il livello dei corsi di acquaa farli esondare. Praticamente ... rivolta dei detenuti in carcere: le forze dell'circondano l'edificio in Emilia Romagna e ...Ma andiamo con. Attualmente, i possessori di Telepass, società del gruppo Mundys (ex ... del ticketing, dei parcheggi,ad arrivare all'acquisto di Skipass. La scatoletta che 7,5 milioni di ...Nel primo pomeriggio ha smesso di piovere in molte zone, ma per due giorni,a questa notte, è ... Piu di 750 i vigili del fuoco impegnati a gestire l'emergenza insieme alla forze dell'e ...

A Ravenna ordine di evacuazione immediata AGI - Agenzia Italia

Riaprono alcuni tratti della A14, ancora blocchi alle linee ferroviarie. Scuole chiuse domani in molti Comuni. Allerta rossa della Protezione civile anche per giovedì ...Per partecipare all'avviso pubblico per l’acquisizione di una proposta ideativa relativa alla Macchina di Santa Rosa 2024/2028 – si ricorda – ci sarà tempo fino al prossimo 15 giugno.