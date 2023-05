«Ora vi ammazziamo» | poi l’aggressione con le mazze da baseball | ‘beccati’ due uomini

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Si erano presentati a casa dei malcapitati con tanto didae poi, li avrebbero violentemente aggrediti. Un agguato in piena regola quello che si è consumato lo scorso 17 aprile ma i malviventi non sono rimasti impuniti. Scattate le indagini da parte della polizia, oggi gli agenti del Commissariato di Cisterna di Latina hanno eseguito le Ordinanze Cautelari nei confronti di due cittadini di Cori emesse dall’Ufficio G.I.P. della Procura di Latina. Nella fattispecie e grazie alle indagini condotte dagli investigatori del Commissariato, i due sono stati individuati quali presunti autori di tentato omicidio nei confronti di altre due persone, anch’esse della cittadina pontina. Tentato omicidio alle porte di Roma: investe un Carabiniere e travolge la pattuglia per scappare Il tentato omicidio e la violenta aggressione Come dicevano, i fatti ...

...ogni sera Abbiamo davvero bisogno di incentivare questa follia per la quale alleviamo e... mi chiedo se toglierne un'da lui e darla alla gioia di stare in cucina e cucinare per gli ...... intimano per telefono di voler i soldi "altrimenti veniamo su, e ti" . Nemmeno il tempo ...il processo dove solo una piccola parte dei soggetti gravitanti alla galassia del spaccio èa ...... "A te non facciamo nulla, ma l a bambina l'". Parole che in un primo momento erano ...alla certezza che quel pomeriggio la piccola Elena sia stata uccisa nello stesso campo dove qualche...