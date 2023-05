Onana e l’Inter sempre più nella storia | doppio record con il Milan!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Andréha un ruolo fondamentale nel percorso in Champions League del, che approda in finale dopo aver superato il Milan. Il portiere fa registrare uninvidiabile per un estremo difensore nei derby, segnando una prima voltanerazzurra. ANCORA A VUOTO – Andréè un protagonista assoluto dell’approdo delin finale di Champions League. E lo fa vedere anche contro il Milan,semifinale di ritorno vinta dai nerazzurri 1-0. Il numero 24 compie una sola parata, che si rivela però fondamentale. Bloccando il tiro più pericoloso dei rossoneri nel primo tempo, a opera di Brahim Diaz al minuto 11. Per il resto, nel corso del euroderby di ritorno non deve sporcarsi troppo i guanti. Registrando così un altro clean ...