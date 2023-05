Omotransfobia | l’ex deputata Pci Bottari | “Così cambiammo il partito e la società Bene ha fatto Zan | sui principi non si può mediare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Era il 31 ottobre 1980 quando i cadaveri di due giovani, il 25enne Giorgio Agatino Giammona e il 15enne Antonio Galatola furono ritrovati nelle campagne di un piccolo comune nel catanese, a Giarre, in Sicilia. Erano stati uccisi da un colpo di pistola alla testa: prima si indagò per suicidio, poi per omicidio-suicidio, fino a quando si comprese come in realtà i due giovani fossero stati assassinati perché omosessuali. Oltre quarant’anni dopo quel crimine d’odio è rimasto senza giustizia, i responsabili non sono mai stati trovati. Ma l’omicidio di Giorgio e Toni ha rappresentato uno spartiacque, in un’Italia (e in un Meridione) che ancora considerava l’omossesualità “un crimine, una colpa, un peccato, una malattia. E dove l’omofobia quasi non esisteva nemmeno concettualmente”, ricordapresidente di Arcigay, Paolo Patanè. “Ci fu una grande reazione civica, in piazza ...