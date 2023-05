“Omotransfobia insopportabile piaga sociale | serve una condanna unanime” E Mattarella chiede alle istituzioni di fare di più

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Omofobia, bifobia e transfobia “costituiscono un’” che è “ancora presente” e causa “inaccettabili discriminazioni e violenze”, in alcune aree del mondo “persino legittimate da norme”. Nella Giornata internazionale contro l’, nata per riflettere e denunciare ogni forma di violenza morale, fisica e simbolica legata all’orientamento sessuale, il presidente della Repubblica Sergioauspica una “risposta di” verso le manifestazioni di intolleranza. E questo perché “l’azione di contrasto ai numerosi episodi di violenza che la cronaca continua a registrare non può cessare”. Un appello, quello del Capo dello Stato, accolto dall’Aula del Senato con l’approvazione all’unanimità di una mozione bipartisan. Un atto ...

Mattarella: 'omofobia-transfobia insopportabile piaga sociale' Agenzia ANSA

«Omofobia, bifobia e transfobia costituiscono un'insopportabile piaga sociale ancora presente e causa di inaccettabili discriminazioni e violenze, in alcune aree del mondo persino legittimate da norme ...