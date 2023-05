Omofobia | Mattarella | ' insopportabile piaga sociale | risposta di condanna unanime' **

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma, 17 mag (Adnkronos) - "Omofobia, bifobia e transfobia costituiscono un'ancora presente e causa di inaccettabili discriminazioni e violenze, in alcune aree del mondo persino legittimate da norme che calpestano i diritti della persona". Lo dice il presidente della Repubblica Sergioin occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. "Dal 2007, quando venne istituita dal Parlamento Europeo la Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia, la sensibilità della coscienza collettiva verso questi temi si è accentuata. L'azione di contrasto ai numerosi episodi di violenza che la cronaca continua a registrare non può cessare. Contro le manifestazioni di intolleranza, dettate dal misconoscimento del valore di ogni persona, deve venire ...

