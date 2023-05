Omofobia | Mattarella | “Insopportabile piaga sociale | risposta di condanna unanime”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) "È compito delle istituzioni elaborare efficaci strategie di prevenzione che educhino al rispetto della diversità e dell'altro, all'inclusione" “, bifobia e transfobia costituiscono un’ancora presente e causa di inaccettabili discriminazioni e violenze, in alcune aree del mondo persino legittimate da norme che calpestano i diritti della persona”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergioin occasione della Giornata internazionale contro l’, la transfobia e la bifobia. “Dal 2007, quando venne istituita dal Parlamento Europeo la Giornata internazionale contro l’e la transfobia, la sensibilità della coscienza collettiva verso questi temi si è accentuata. L’azione di contrasto ai numerosi episodi di ...

Sergio Mattarella ha parlato della questione omofobia, in occasione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. «Omofobia, bifobia e transfobia costituiscono ...