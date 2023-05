Si tratta del più grave attentato a Milano per numero di vittime, dopo Piazza. Era il 14 ... Qui c'era una predicazione d'odio: c'era razzismo,e guerra al diverso". Lo stesso De ...In vista della Giornata Internazionale contro l', la bifobia e la transfobia che si celebra il 17 maggio, l'amministrazione comunale di ... nel cui centro è ubicata unae dove sono già ...Mentre tra gli eterosessuali abbondano accuse dianche dove non c'entrano niente, il mondo ... durante la trasmissione "Affari di libri" di Mariagloria, intitolata "Il Detonatore" , in ...

**Omofobia: Fontana, ‘articolo 3 Costituzione baluardo contro intolleranza’** La Sicilia

Una decisione storica che iniziò ad essere celebrata in tutto il mondo a partire dal 2004 quando venne istituita proprio per questa data, il 17 maggio, la Giornata internazionale contro l’omofobia ...La Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia è una ricorrenza riconosciuta dall'Unione europea e dalle Nazioni Unite che si celebra dal 2004 il 17 maggio di ...