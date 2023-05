Omicidio “Totoriello” | una punizione d’Onore | 3 arresti

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023): arrestate tre persone. Il movente individuato nella relazione con la moglie di un detenuto affiliato ai Licciardi” del 2013. Questa mattinata odierna i Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea. A finire in carcere tre indagati gravemente indiziati di associazione mafiosa, estorsione,e detenzione e porto d’arma da fuoco in concorso, reati aggravati dalla finalità di agevolare il clan Licciardi e l’Alleanza di Secondigliano. L’indagine, sviluppata tra il gennaio del 2022 e febbraio del 2023, ha ...