Omicidio a Mapello | Stefania uccisa per i confini del capannone

... a. Sono rimasti solo un quarto d'ora, forse per prelevare reperti nel salotto in cui sarebbe avvenuto l'. Stando alle indagini Stefania Rota è morta l'11 febbraio e poi trovata il 21 ...... come riportato oggi (martedì 16 maggio) da L'Eco di Bergamo , è appunto divolontario: ... parcheggiandola in posti diversi come l'area di via Foscolo ae un vicino parcheggio ad ...... 62 anni, a. L'uomo, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per divolontario, oggi alle 11 è comparso davanti al gip Massimiliano Magliacani per l'...

Il delitto di Mapello: Ivano, la recita per sviare i sospetti L'Eco di Bergamo

Movente passionale dietro l'omicidio, consumato per altro secondo una tecnica importata nel napoletano dalla mafia siciliana. Esposito venne condotto in una zona desolata di Chiaiano, tra valloni, ...Si è avvalso della facoltà di non rispondere Ivano Perico, 61 anni, arrestato sabato dai carabinieri della Sezione operativa di Bergamo con l'accusa di aver ucciso la cugina Stefania Rota, 62 anni, a ...