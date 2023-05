Oltre 250 frane coinvolgono 48 comuni

... superando Bitcoin e Litecoin Il tasso di combustione di SHIB è aumentato diil 26.000% nelle ...5 bilioni di SHIB, con un tempo di detenzione medio digiorni. Possiamo dire che Cardano abbia ...Gli allagamenti sono diffusi in 23 comuni, e secondo la Protezione civile ci sono segnalazioni didissesti in atto. A Livergnano, frazione di Pianoro, nel Bolognese, nella notte è crollata ...Resta altissima l'attenzione sul versante idrogeologico dell'Appennino forlivese - cesenate, bolognese e ravennate: complessivamente ci sono segnalazioni didissesti in atto . Mobilitazione ...

Adunata, oltre 250 gli interventi di soccorso tra malori e traumi Il Messaggero Veneto

This site uses profiling cookies, as described in this banner and cookie policy. By selecting 'I accept' you consent to the use of profiling cookies. Through the 'Settings' button you can manage your ...Maltempo Emilia Romagna, la mappa degli allagamenti. «Da questa mattina siamo saliti da 23 comuni coinvolti in allagamenti a 36 in pianura, la conta e cresciuta notevolmente. I comuni ...