Olimpiadi Parigi 2024 | rugby a 7 | quattro pretendenti per due posti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Si disputa questo weekend l’ultima tappa delle WorldSevens Series maschili e a Londra sono in palio ancora dueper ledi. Con Nuova Zelanda e Argentina già qualificate, e la Francia iscritta come Paese ospitante, sonole squadre in corsa per un posto a Cinque Cerchi. La classifica, infatti, vede la Nuova Zelanda prima con 186 punti, seconda l’Argentina con 159, poi la Francia chiude il podio con 139 punti. Alle loro spalle hanno un piede allele Fiji, con 138 punti, mentre l’Australia è quinta con 125 punti. In corsa ci sono anche Samoa e Sudafrica, entrambe appaiate a 116 punti. Con 22 punti che vengono assegnati per chi vince la tappa londinese, dunque, tutto è ancora da scrivere. Certo, per Samoa e Sudafrica non ...