Oggi è la giornata contro l' omofobia e la transfobia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) AGI - Il 17 maggio del 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità rimuoveva finalmente l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie: da quel momento non sarebbe più stato possibile affermare che l'attrazione verso le persone dello stesso sesso fosse una devianza o una patologia, dal momento che l'orientamento sessuale fa parte dell'identità di ogni individuo. Sulla base di questa determinazione si fonda la risoluzione del Parlamento Europeo che il 26 aprile del 2007 ha scelto di dedicare unaalla lottatutte le discriminazioni legate alla sfera personale: il 17 maggio è da allora lainternazionalel', la bifobia e la, a sostegno dei diritti della comunità LGBTQ+. Definire chi ...

Già le sento, le voci che commentano la ricorrenza di, 17 maggio,internazionale contro l'omolesbobitransfobia : ma a cosa serve un giorno dedicato e perché parlare di queste cose ci sono temi molto più importanti! e poi di che ...

Oggi, come ogni anno, si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. la data scelta è particolarmente simbolica, perché ricorda il 17 maggio 1990, quando l'Organi ...