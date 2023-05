(Di mercoledì 17 maggio 2023) Giovedì 11 maggio 2023 abbiamo avuto l’occasione di intervistare Giovanni Brussato, ingegnere minerario e opinionista per numerose testate, tra cui Panorama, dove si occupa di questioni relative ae materie prime. Lo fa da un punto di vista molto eterodosso e proprio per questo da noi totalmente condiviso: nei suoi articoli si trovano oltretutto perle quali: “il vice-cancelliere tedesco Habeck ha risolto il problema di come riaprire le centrali a carbone senza contraddire la legge sulla protezione del(che prevede la riduzione costante delle emissioni di Co2) utilizzando equazioni comprendenti numeri complessi. I quali, come noto, sono composti da una parte reale ed una… immaginaria”. Viste queste premesse non ci restava che chiedergli un’intervista per Atlantico Quotidiano, ovviamente sulla scottante questione del ...

...tavola illuminate da luce di candela - valorizzate dalle riprese in 35mm - che strizzano un... con la ghigliottina pronta all'azione e una vendetta sociale daldell'umorismo ...... La famiglia dei diamanti descrive infatti assai bene come sia possibile " per un malinteso... In conclusione, a me pare che la serie strizzi l'all'ebraismo per attirare pubblico, parlando ...SCOPRI ANCHE: Il supereroe Marvel più redditizio Èdi Falco Inizialmente, i primi ... Spider - Man: dotato di agilità sovrumana, la capacità di arrampicarsi sui muri e un "di ragno" che ...

Occhio al senso di onnipotenza di chi pensa che possiamo dominare il clima Nicola Porro

È la storia della presa di consapevolezza di una donna che si cerca e si rivela a sé stessa non tanto attraverso la coscienza del proprio quotidiano o la rivisitazione dei propri ricordi, quanto, e so ...Giovedì il figlio avvocato di Luciano vedrà De Laurentiis: pronto il biennale. Per la difesa in pole l'austriaco del Lens, mentre il giapponese può sostituire Lozano ...