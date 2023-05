NXT 16 05 2023 In cerca di vendetta

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di NXT, ci stiamo man mano avvicinando ad NXT Battleground dove fra le altre cose verrà incoronata la nuova NXT Women’s Champion e in questa puntata avremo altri due match di qualificazione del torneo. In più si fa sempre più calda la situazione fra il campione Carmelo Hayes e il nuovo Bron Breakker. Non perdiamo quindi altro tempo ed immergiamoci subito nello show. Cora Jade vs Fallon Henley (3 / 5) Fallon parte forte e attacca ripetutamente Cora con dei pugni all’angolo, Cora però non sta lì a subire e reagisce concentrando i propri colpi sulla gamba della sua avversaria. La strategia sembra funzionare dato che Fallon continua ma con difficoltà, a questo punto per Cora chiudere i giochi con la sua DDT non è difficile e si aggiudica il match e la semifinale del torneo. Al termine arriva Lyra Valkyria che va faccia a ...

Come in questo esempio della Mahindra KUV100K6+, che può essere acquistata con un anticipo di ... Vedi anche Il finanziamento a rate 'mezza auto': cosa c'è da sapere, la nostra guida 20 marzo...Questa è stata la prima vittoria INDYby Firestone per Juncos Hollinger Racing da settembre 2019, quando l'attuale campione della NTT INDYCAR SERIES Rinus VeeKay ha vinto il doubleheader di fine ...Calendario (in aggiornamento): 19.05 - Bergamo -Station Festival31.05 - Cassano d'Adda (MI) - Solidar Rock 01.06 - Roncadello (FC) - Birrandello 03.06 - Piacenza - Festa del Rugby 08.06 - ...

NXT Battleground 2023 - La Card del Premium Live Event WWE The Shield Of Wrestling

WWE 2K bounced back from the disastrous launch of WWE 2K20 by taking a year off and returning with 2K22. Normal service has since been resumed as WWE 2K23 launched this year and its DLC rollout ...To understand the conundrum of associating cash flow (in dollars) with cryptocurrency, tune in to the full episode.