Nuovo album di inediti per Elettra Lamborghini | ‘Elettraton’ esce il 2 giugno

(Di mercoledì 17 maggio 2023)annuncia l’uscita delditon – e lo fa nel giorno del suo compleanno.ton (Island Records/Universal Music Italia) è il secondo disco dellae sarà disponibile da venerdì 2in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato CD). Il CD, inoltre, sarà disponibile nello store in una esclusiva versione autografata.torna dunque alla musica dopo gli impegni televisivi che l’hanno vista e la vedono tuttora impegnata con i PanPers sul Nove per il programma ONLY FUN – Comico Show.ton è pronto per riconsegnare lo scettro della musica reggaeton italiana alla sua iconica queen dopo il successo multiplatino ...

...colore di capelli e un diverso stile musicale) sia stato in realtà frutto di una sostituzione di persona. Il sito si lancia in un'analisi articolata sui testi di Under My Skin , secondo...... lanciata sul mercato alla fine di marzo: ospite il pianista Remo Anzovino, che ha appena pubblicato il"Don't forget to fly" in audio spaziale. Apple ha usato l'imminente Piano City - di ...approfondimento Miley Cyrus, ecco Endless Summer Vacation: le canzoni delNon visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube , clicca su ...

COREY TAYLOR: i dettagli del nuovo album “CMF2” e il video del primo singolo metalitalia.com

Elettra Lamborghini annuncia nel giorno del suo compleanno un nuovo album di inediti: 'Elettraton' esce il 2 giugno.Prosegue la stagione estiva al Lazzaretto, con un concerto dei Jethro Tull, leggendaria band britannica guidata da Ian Anderson, che porterà dal vivo oltre ai brani più significativi della loro ...