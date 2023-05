Notifica pubblici proclami

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Con riferimento al giudizio R.G. n. 1208/2022, si invia, in allegato Zip, gli atti da pubblicare sul sito della rivista Orizzonte Scuola, al fine di effettuare laper. Distinti saluti Avv. Vincenzo Parato L'articolo .

perproclami , autorizzata con decreto 6 febbraio 2023 " atto di precetto e atto di pignoramento IQera Italia Spa c/ Adjei Francis + 1 (meglio indicati negli allegati) Tribunale di ...... Poste Italiane, per l'iscrizione a concorsi, la richiesta di informazioni alle Pubbliche ...85 euro all'anno più IVA con 2 GB di spazio ed include il servizio divia sms, protezione ......politici dell'UE dovrebbero chiudere il capitolo del Data Act che autorizzerebbe gli enti... invece, ha mantenuto i dati personali, ma ha introdotto diverse salvaguardie, come laall'...

Notifica per pubblici proclami: atto di precetto e pignoramento IQera ... gnewsonline.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...