Nota tattica di Inter-Milan | Lukaku di nuovo decisivo da subentrato

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo dell’ingresso di. SUBENTROha visto ancora una voltasubentrare a gara in corso. Come di consueto nelle notti di Champions League. E come in tutti i turni a eliminazione il belga è risultatoper il passaggio del turno. Dopo il gol contro il Porto e quello contro il Benfica, stavolta ha scelto la via dell’assist per la rete di Lautaro. Tutto sempre entrando negli ultimi minuti. Forse non l’impatto che sogna, ma comunque un impatto utile per la squadra. RIFINITORE –è entrato al minuto 66, ...