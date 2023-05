Nonna si fa pagare 18 euro l’ora per fare da babysitter ai nipoti | lo sfogo della mamma | “Così mi farà indebitare”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Una donna è rimasta indignata dalla richiesta di sua madre di essere pagata 20 dollari (circa 18) alper prendersi cura del nipote quando lei, finita la maternità, dovrà rientrare al lavoro. La neo29enne si è sfogata raccontando la situazione in un post su Reddit: “Ho chiesto a mia madre di aiutarmi a prendermi cura del mio neonato in modo da poter tornare al lavoro una volta scaduto il mio congedo. Mia madre ha 64 anni, dal 1992 è unacasalinga e non ha mai più lavorato da allora, ma ha rifiutato la mia richiesta, dicendo che è troppo vecchia e che ha già cresciuto i suoi figli. Ha aggiunto che se volevo davvero questo bambino, allora forse avrei dovuto pensare di restare a casa come ha fatto lei per prendermene cura mentre il mio compagno va a lavorare e provvede a noi come in una famiglia ...

...Susana deve accantonare la sua attività a Parigi per tornare a Madrid e occuparsi della... 'gliela farò', ha detto al magistrato che lo interrogava. Documenti e testimonianze inedite in ...Ci fu un caso di due sorelline, rispettivamente di 18 e 6 mesi, chiuse in casa dallache se ... I Giubergia avevano frodato lo Stato e adesso dovevano. Raggiunta la maggiore età Serena si ...È quanto emerge dal rapporto 'Il pane e la luce' redatto dall'associazioneRoma e che ha ... soprattutto nel periodo invernale, il 75 per cento degli intervistati ha continuato ama molti, ...

"Nonna aiutami, devo pagare una multa subito", anziana consegna 20 mila euro a due truffatori Repubblica Roma

Tra le famiglie a basso reddito, il 90% ha smesso di mangiare numerosi alimenti per poter pagare le bollette di gas e luce, aumentate del 109% ...Home Economia urbana Sociale: Nonna Roma, 69 per cento famiglie in povertà ha ridotto spese per il cibo Il 69 per cento delle famiglie romane a basso reddito ha ridotto altre spese per far fronte alle ...