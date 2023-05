‘Non siete soli’ | a San Giorgio a Cremano prende il via il servizio di assistenza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Na) –il via a San, ildi‘leggera’ che consiste nel dare supporto a chi ha difficoltà a svolgere faccende quotidiane in totale autonomia, svolto dai volontari della Protezione Civile. Partito in anticipo rispetto allo scorso anno, ilè rivolto ad anziani, diversamente abili e alle persone fragili o immunodepresse e viene garantito per tutto il periodo estivo. Da oggi e fino al mese di ottobre ai volontari della Protezione Civile, è possibile richiedere aiuto nell’acquisto e consegna a domicilio di spesa alimentare e beni di prima necessità, ritiro ricette e consegna medicinali, ...