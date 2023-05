“Non possiamo farlo” Isola dei Famosi | la richiesta della produzione e il no dei naufraghi Ma Helena Prestes…

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023)dei2023, comunicazione per inelle ultime ore. O meglio, una proposta da parte dello Spirito dell’. È Marco Mazzoli a leggere il messaggio ai suoi compagni d’avventura. Ma bisogna fare un doveroso passo indietro per chi non ha seguito dall’inizio questa edizione del reality. In Honduras Cristina Scuccia e i Jalisse, Alessandra e Fabio, hanno più volte detto di voler scrivere e poi cantare una canzone insieme. I tre sono accomunati dalla passione per la musica ma certamente hanno bisogno di carta e penna per. E altrettanto ovviamente sull’deinon esistono questi strumenti. Non sono a disposizione deicome tanti altri oggetti che diamo per scontati nella nostra quotidianità. Da qui al proposta ...