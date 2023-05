Non per tutti i Samsung Galaxy con Android 14 l’Ultra HDR

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Noni possessori diche riceveranno l’aggiornamento14 avranno a disposizione la funzione Ultra HDR annunciata da Google la settimana scorsa. Ci sono dei limiti di natura hardware che limiteranno la distribuzione di questo importante plus solo su alcuni modelli. Per chi non lo sapesse, HDR sta per “High Dynamic Range”, cioè “gamma altamente dinamica” e si associa ad una tecnologia che (di base) garantisce maggiori dettagli delle scene molto luminose e molto buie. La naturalezza dell’immagine è assicurata e ora l’implementazione delHDR alzerà ancora l’asticella della qualità di ogni contenuto visivo. Peccato che, per quanto riguarda proprio gli smartphone, un moderatore ufficiale del forum di supporto del brand ...