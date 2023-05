Non parlo di Putin perché | Orsini spiazza tutti | botta e risposta con Magi

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La visita a Roma del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato uno dei temi affrontati nel corso di Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su La7, martedì 16 maggio. Come di consueto le posizioni di Alessandrohanno provocato un dibattito a dir poco vivace. Il controverso professore ha parlato dell'incontro tra il leader ucraino e Papa Francesco in Vaticano, a due passi da Santa Marta, e del ruolo dei pacifisti nel dibattito pubblico. "Io nondie dei leader occidentalinoi pacifisti ci dividiamo il compito: i pacifisti in Russia si prendono insulti e manette lì, io mi prendo gli insulti in Italia. Io cerco di fare qualcosa per le politiche di pace in Italia", ha detto. Sul faccia a faccia con il Pontefice, il prof esclama: "Zelensky è stato ...

