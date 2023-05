Nina Zilli parla della gravidanza | “Chi la definisce dolce attesa? Un alien che ha modificato ogni cellula”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Ho unche hamia, reazione ed azione, dentro e fuori di me. Vorrei capire chi l’ha definita, sicuramente un uomo che non sapeva di cosa si stessendo”.non ha usato mezzi termini per definire la sua esperienza da futura mamma: la nascitapiccola Anna Blu, questo il nome scelto per la prima figlia, è prevista per il 2 giugno. “Una data importante per chi come noi è una femmina caparbia”, dice accarezzandosi il pancione e facendo riferimento all’anniversarioprima volta per le donne al voto, nel 1946. La cantante con il pancione è stata protagonista del monologo delle Iene, nell’ultima puntata del programma di Italia 1 condotto da ...