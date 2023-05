Nina Zilli incinta | la gravidanza | «Un Alien che ha modificato ogni cellula | chi l' ha definita dolce attesa?»

in questi mesi sta assaporando le gioie e attraversando le prime difficoltà della gravidanza . La cantante è in dolce attesa della sua prima figlia, che risponderà al nome di Anna Blue, e ...Particolarmente emozionante quello diche ha raccontato la sua gravidanza e l'attesa della prima figlia, Anna Blu , che dovrebbe arrivare il 2 giugno, festa della Repubblica e anniversario ...a Le Iene è stata protagonista di un monologo in cui ha parlato della sua gravidanza . L'attrice di 'Per sempre' ha rivelato anche il nome della figlia e la possibile data di nascita: ' se ...

Nina Zilli e il monologo sulla gravidanza: Spero di fare tanti figli quanti ne ha fatti mia mamma Fanpage.it

La cantante è intervenuta durante la puntata del 16 maggio del programma tv Le Iene: qui ha recitato un monologo, nel quale ha parlato della gravidanza, delle gioie e delle paure del diventare mamma ...Nina Zilli è stata l’ospite speciale della puntata di ieri de Le Iene Show. Sul palco ha celebrato le gioie e i dolori della gravidanza, non ha rinunciato alle maxi zeppe e ha messo in risalto il ...