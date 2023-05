Nicolas Sarkozy va in carcere. Condannato in appello a 3 anni

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L'ex presidente, imputato per corruzione e traffico di influenza, dovrà scontare un anno in cella. Stesse pene per il suo avvocato storico, Thierry Herzog, e per l'ex alto magistrato, Gilbert Azibert

