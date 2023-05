New York sta sprofondando anche a causa dei suoi grattacieli

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Con il livello dei mari in costante aumento,il “carico urbano” dovrebbe essere considerato fra i fattori di rischio per possibili inondazioni future

Tragedia sfiorata per il principe Harry e la moglie Meghan Markle rimasti coinvolti in un sinistro stradale ' quasi catastrofico ' di ritorno dadove la duchessa ieri sera aveva ricevuto un ...Ad affiancarlo qui c'è un altro talento della musica pianistica contemporanea, Conor Hanick , che ha all'attivo esibizioni sui palchi dellaPhilharmonic, del Philadelphia Chamber Music ...Foundation for Women amartedì sera, dove Meghan era stata premiata per il suo impegno. 'Ieri sera, il duca e la duchessa del Sussex e la signora Ragland sono stati coinvolti in un quasi ...

Harry e Meghan in fuga in auto dai paparazzi a New York, sfiorato l'incidente. La polizia: "Poteva essere una… la Repubblica

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati coinvolti in un "inseguimento" in auto "quasi catastrofico" da parte di paparazzi a New York, dove si trovavano per una premiazione del duchessa di Sussex.(Adnkronos) – Inseguiti dai paparazzi a New York, il principe Harry, la moglie Meghan Markle e la madre di lei hanno rischiato “un incidente quasi castrofico”, come quello in cui morì Lady Diana a Par ...