New York sprofonda per colpa dei grattacieli ' Il suolo scende in media di 1 - 2 millimetri all' anno'

La città dista sprofondando di 1 - 2 millimetri all'anno sotto il peso dei suoi stessi grattacieli : la deformazione del terreno, che nel lungo periodo potrebbe aumentare il rischio di inondazioni, è ...Secondo quanto riportato da Deadline, la serie avrebbe dovuto proseguire le riprese in una location di Westchester (nello Stato di) ma il collettivo di sceneggiatori è giunto sul luogo, ...È stato venduto in 29 Paesi ed è stato pure adattato in una rappresentazione teatrale (a cura di Enda Walsh) che è stata inaugurata a Dublino nel marzo 2018, andando poi in tournée a, Galway ...

Harry e Meghan in fuga in auto dai paparazzi a New York, sfiorato l'incidente. La polizia: "Illesi, non c'è s… la Repubblica

Un portavoce del principe ha detto mercoledì che il principe Harry, sua moglie Meghan e sua madre sono stati coinvolti in un “inseguimento quasi disastroso” che ha coinvolto i paparazzi dopo aver ...A raccontare la vicenda il quotidiano britannico The Indipendent e il portavoce dei Duchi del Sussex. Fermato anche un presunto stalker fuori dalla loro tenuta in California ...