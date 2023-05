Nesta | «Il Real Madrid non può vincere sempre Per l’Inter…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Alessandroesprime la preferenza per la Finale di Champions League per l’Inter. L’ex rossonero si rifà ad una legge in modo ironico su Prime Video. PREFERENZA – Alessandrosi augura il meglio per l’Inter. L’ex leggenda del Milan parla in questo modo di un’ipotetica Finale di Champions League: «Forse è meglio per numeri il. Non puòdai, perderà almeno una volta per la legge dei grandi numeri, magari questa volta con l’Inter». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati