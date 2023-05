(Di mercoledì 17 maggio 2023) Storia a lieto fine per unadi Cassino (Fr) Licia Pietroluongo che grazie a Facebook e alla gentilezza di un canadese hato la suanuziale persa pochi giorni prima, in Messico, ...

- Storia a lieto fine per unadi Cassino (Fr) Licia Pietroluongo che grazie a Facebook e alla gentilezza di un canadese ha ritrovato la sua fede nuziale persa pochi giorni prima, in Messico, ...L'imprenditore tedesco scatta foto alla16enne abbracciata al fidanzato. E poi si dedica alla ... guarda le foto IL 17 GIUGNO Fotogallery - Virginia Mihajlovic, la figlia di SinisaAlessandro ...Laha aggiunto che gli altri invitati al matrimonio si sono avvicinati a lei durante la giornata per lamentarsi dell'abbigliamento dell'ospite che rubava le luci della ribalta, dicendo ...

Neo sposa perde la fede di nozze nell'oceano, la ritrova su Fb TGLA7

Storia a lieto fine per una sposa di Cassino (Fr) Licia Pietroluongo che grazie a Facebook e alla gentilezza di un canadese ha ritrovato la sua fede nuziale persa pochi giorni prima, in Messico, ...Brigitta Cazzato è la primogenita di una famosa showgirl: mamma e figlia si somigliano molto fisicamente, ma sono diverse caratterialmente ...