N’Dicka di sì! Il calciatore francese sbarca in Serie A con un anno di ritardo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Un altro grande colpo nel campionato diA, le squadre del massimo torneo italiano continuano a muoversi per il futuro. La stagione è entrata nella fase decisiva e le dirigenze iniziato a muoversi per programmare al meglio le trattative di calciomercato. E’ ai dettagli la trattativa per l’arrivo in Italia di Obite Evan, difensore dell’Eintracht Francoforte. Obite Evanè un difensore centraledi origini camerunesi, attualmente gioca con l’Eintracht Francoforte ma l’addio dalla prossima stagione è praticamente certo. Si tratta di un difensore mancino, in grado di disimpegnarsi da centrale o nel ruolo di terzino. E’ dotato di un’ottima velocità e di un tiro potentissimo. Cresciuto nell’Auxerre, la prima vera esperienza è stata in prima squadra proprio con il club. ...

La Roma si sta muovendo per costruire la rosa del prossimo anno. Per Aouar è tutto fatto, e i giallorossi hanno un prinicipio d'accordo con. Sul taccuino di Pinto non c'è solo il francese, ma secondo Sky Sport il gm sta seguendo un altro difensore centrale. Si tratta di Ellyes Skhiri, giocatore del Colonia che non rinnoverà il contratto. Dopo essersi già assicurata Aouar per la prossima stagione, la Roma continua a muoversi in cerca di rinforzi a costo zero.